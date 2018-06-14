草根發展足球 美國獲2026主辦權寫新頁

世界日報 文／彭廣揚 2018-06-14 16:18 用LINE傳送

美國與加拿大、墨西哥合辦2026世足賽。 美聯社

2018年世界盃足球賽6月14日在俄羅斯揭幕，美國 隊中斷了七次連續參加紀錄，首次只有旁觀的份；但是6月13日在莫斯科舉行的FIFA 全體代表大會上，投票議定八年之後的2026年賽事由美國、加拿大 、和墨西哥 聯合主辦。

這是世界盃男足賽第二次出現聯合舉辦方式，並且是歷史上首見的三個國家聯合主辦。

非營利性質的美國足球基金會，早在2017年12月6日就發起一項「每個人的足球（It`s Everyone`s Game）全國性草根活動，倡議結合各個慈善基金會、公私企業、地方政府、職業球隊、社區的資源和財源深耕足球，計畫在2026年之前於全國各地興建1000處小型足球場，造福弱勢團體和社區青少年，都更有機會接觸足球運動。

美國（英式）足球協會是單項運動的主管單位，也很重視草根行動，運用技術指導方式，深入、長期協助社區青少年接觸、認識、投入英式足球運動。協會在全個各地都設有免費的訓練中心，以單日活動、無須付費的方式，初步評估、選拔許多可造之材，協助他們有夢和圓夢。

至於美國大學校園內的足球推廣活動，腳步始終沒有停歇，男子和女子球隊透過常態、分級培訓運動員，並且重視基本技術數據累積和分析。

根據最近一份調查報告顯示，在美國各地的高中，共有約45萬名英式足球運動員，這個數字比起美式足球運動員的105萬7000名差距非常明顯，而且落後於田徑項目、籃球、和棒球項目。

英式足球在美利堅的發展歷史，於是創寫新頁。一個世代之後，美國又再獲主辦權。草根足球，發展自求！