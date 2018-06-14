2026世足增至48隊 南韓虧等於保送中國參賽

世界日報 編譯中心／綜合13日電 2018-06-14 16:19 用LINE傳送

2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，同時將擴軍為48隊參賽。 美聯社

國際足聯(FIFA )14日公布2026年世界盃由美國 、加拿大 和墨西哥 聯合舉辦的同時，也宣布2026年世界盃擴軍，參賽隊從32隊增至48隊 ，其中亞洲獲八個名額。

為了讓世界盃能像奧運會一樣，讓更多國家的球隊參與，近年國際足聯一直在增加參賽隊伍。1998年法國世界盃就從24強增至32強。在實行七屆大賽後，2026年世界盃將由48隊參賽。

48支球隊中，歐洲將獲得16個參賽席位，非洲有九個名額，亞洲則有八個，南美洲和中北美及加勒比地區各有六支參賽球隊，大洋洲也有一個參賽名額，剩餘兩個參賽球隊將透過附加賽決出。

如果48隊參賽，小組賽兩兩交戰並且沒有平局，如果戰平將進行點球大戰，小組前兩名進入淘汰賽，在這樣的規則下，這一屆世界盃將賽80場，這些比賽會在32天內完成；而32隊參賽時比賽場次是64場。

不過，未來的48隊將如何分組，還是一個難題。國際足聯透露，目前較能獲認可的方案是，48席先分成16個小組，每組三支球隊，然後互相比賽並決出前兩名晉級，第三名被淘汰；這樣等於48強決出32強後再分8組，相當於在現有基礎上，多打一輪小組賽。

2018俄羅斯世界盃即將開踢。 歐新社

這樣看來，所謂的「擴軍」，不過是希望讓更多國家參賽，增加世界盃的影響力，尤其盼望觀眾眾多、購買力驚人的中國男足隊參加。

南韓媒體調侃說，國際足聯這樣做，幾乎是要把中國足球隊「抬進世界盃」；引人注目的是，此次俄羅斯世界盃，即便中國隊無資格參加，中國還是有近6萬球迷前去觀看比賽，遊客更不計其數。

2026年世足賽由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，將創造世足賽三國共同舉辦的紀錄；不過，在創造歷史的同時，也出現新問題。

國際足聯規定，世界盃東道主可自動晉級到世界盃決賽圈。但世界盃由三個國家聯合舉辦，美國、加拿大、墨西哥是否可全部自動晉級到世界盃決賽圈，還有待商榷。