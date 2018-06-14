兩球星捲入政治爭議 德教頭請求：別噓他們

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-14 10:09 用LINE傳送

德國總教練勒夫(中)向球迷請求，比賽開打後別噓捲入政治風暴的厄齊爾（左）和京多安(右)。 美聯社

德國 隊兩位球星厄齊爾 （Mesut Ozil）和京多安 （Ilkay Gundogan）因國族認同引發爭議，在熱身賽時飽受噓聲對待，總教練勒夫 （Joachim Low）為此向德國球迷請求，為了讓球員維持在最佳狀態，希望球迷可以收起噓聲。

爭議緣起於5月中旬，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）到訪英國倫敦，因效力英超兵工廠的厄齊爾和曼城京多安的雙親都是土耳其人，趁此機會與厄多安相見歡，兩人送上簽名球衣，京多安更寫下：「致我親愛的總統」，在德國掀起軒然大波，要求德國足協將兩人從國家隊除名，也在熱身賽時頻以噓聲對待。

勒夫也在記者會上被問到這個話題，他表示，「兩位球員最近確實都因這件事遇到麻煩，而我的工作是幫助他們保持在最佳狀態。」他坦言，「兩人可能還是會在比賽時被噓，那也沒辦法，但我當然希望情況會不一樣，我必須幫助他們進入狀態、幫助球隊。」

德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）也為球員緩頰，他表示，「如果你們與京多安聊過就知道，他立刻就知道自己犯了錯，也向德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）解釋過，他已經做了所有他能做的，儘管如此，他還是被噓了。」

格林德爾指出，如果厄齊爾也能站出來澄清自己的立場，此次事件應該可以獲得解決，「現在大家都應該一起為德國努力，如果厄齊爾不想給出答案，那麼就只能希望他能在球場上做出回應了。」