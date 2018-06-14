就是要看實境秀 英格蘭隊飯店加裝英國頻道

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-14 08:45 用LINE傳送

英格蘭隊已抵達俄羅斯，比賽期間為了不錯過實境秀節目，對下榻飯店開出電視要有英國頻道特殊要求。 美聯社

英格蘭 隊昨天飛抵俄羅斯聖彼得堡，備戰19日凌晨2時的小組賽首戰出戰突尼西亞，有趣的是，話題十足的真人實境秀「Love Island」6月才剛開播，英格蘭隊為了不錯過節目，對下榻飯店開出特殊要求。

英格蘭隊要求飯店房間內的電視裝設英國頻道，在英國電視台Sky Sports的協助之下，最終共為他們裝設4台頻道，其中3台分別是Sky Sports News、BBC 1和ITV台，也是世界盃賽事轉播單位，確保全隊可收看有英文評論的比賽，另外1台則為ITV 2，也就是「Love Island」的播放頻道。

為期8周的「Love Island」從2015年播出以來，每季都能帶來高度話題、火爆收視，而第4季才剛在本月開播，顯然還有不少球員心思離不開這檔實境秀，指定飯店房間裝設ITV 2。

英格蘭隊此行入住Forrestmix Club，將待到小組賽結束，總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）對於飯店的要求包括氣候溫和、周遭寧靜、舒適的像在家裡一樣，英格蘭足球總會因此選擇這間位於聖彼得堡西北方約20哩、人口僅2400人小鎮的飯店，也將國家訓練中心聖喬治公園的健身器材運抵飯店，希望讓選手可使用平常習慣的器材訓練。

儘管選手都擁有個人房，但英格蘭隊鼓勵球員多待在交誼空間，也准許球員到鄰近的海灘、樹林散步；此外，選手家屬也獲准在賽後進入飯店，讓選手可以藉此放鬆心情。

英格蘭前鋒瓦迪（Jamie Vardy）大力稱讚了這家飯店，「飯店很棒，設備很優秀，這裡正是我們現在所需要的地方。」至於會不會加入隊友的「Love Island」收看派對，他笑答：「不了，我不看這類節目。」