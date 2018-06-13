台灣運彩搭熱潮 德國成奪冠最熱門

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-13 15:40 用LINE傳送

台灣運彩搭上世足熱潮，推出各項特別投注玩法，其中「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首都由衛冕軍德國包辦。 美聯社

2018俄羅斯世足賽倒數計時，台灣運彩 也搭上熱潮，推出各項特別投注玩法，其中「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首都由衛冕軍德國 包辦，顯示台灣人一面倒看好德國完成衛冕。

呼應4年一度的世足熱，台灣運彩首度開放64場全面單場投注，且史無前例加碼第一輪小組賽全面場中投注，世足期間更是24小時營運。

台灣運彩3月底就開賣的各項冠軍投注玩法，包含預測「2018世界盃冠軍」、「晉級冠軍賽球隊」、「晉級八強球隊」以及「晉級四強球隊」，德國獲得廣大台灣消費者的支持，「2018世界盃冠軍」開售起始賠率德國4.75倍、落後給巴西 4.25倍；經過二個多月的投注，投注德國的金額比巴西高出一倍、佔該玩法銷售的35%，目前德國賠率已調整與巴西相同為4.50倍。

「晉級四強球隊」的德國賠率也從起始賠率1.95調整至1.75倍，該玩法整體銷售當中有82%皆投注德國；「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首仍為德國，分佔各玩法銷售的42%，顯示台灣人仍視德國為奪冠大熱門。

台灣運彩另外推出特別投注法，「亞洲名次最佳球隊」以日本投注佔比最高56%；「南美洲名次最佳球隊」以4年前地主隊巴西最被看好、投注佔比82%；其中比較有趣的投注現象是「冠軍來自哪一洲」，消費者投注南美洲的比例高達53%，遠高於歐洲的15%，與大家看好來自歐洲的德國再次摘冠不同調。