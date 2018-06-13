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2018世足賽起義時刻
世足要聞
2018俄羅斯世足 32強奪冠賠率
聯合新聞網 整理
2018-06-13 15:05
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32強奪冠賠率
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俄羅斯世足32強奪冠賠率
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*6/14更新
2018俄羅斯世足，32強爭搶雷米金盃。 美聯社
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