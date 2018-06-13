Nike配合川普經濟制裁 伊朗球員沒鞋穿

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-13 10:47 用LINE傳送

伊朗贊助商Nike為了配合美國總統川普（Donald Trump）對該國的經濟制裁，決定停止供應球鞋。 美聯社

世界盃足球賽明天開踢，伊朗 球員卻傳出沒有球鞋可穿的消息，原因是贊助商Nike為了配合美國 總統川普（Donald Trump）對伊朗的經濟制裁，決定停止供應球鞋，伊朗國家隊總教練奎羅斯（Carlos Queiroz）已經向FIFA 官方求救，並且認為Nike應該向球員們道歉。

上個月川普宣布美國取消和伊朗的核武協議，並將實施最高級別的經濟制裁，許多美商公司紛紛退出伊朗的據點，如今Nike也不得不「愛國」，取消多年的球鞋贊助。

奎羅斯被這個意外的制裁弄得措手不及，並且對外疾呼，「球員們已經有習慣的運動用品，在如此重要比賽的前一周被強迫更換是不對的，我們只是教練和足球員，跟他們的議題完全無關，我們正向國際足總請求協助。」

看到國家隊遭受不合理對待，有伊朗人在推特等社群網站發動「No to Nike」活動，甚至上傳將自己的Nike鞋子丟進垃圾桶的短片，不過也有理性球迷打圓場，寫道「Nike是一家私人公司，只需對股東負責。」、「Nike不是FIFA的夥伴，無需遵守它的規範。」

2015年美國和中、俄、英、法、德等6國和伊朗完成協議，若伊朗限制發展核武器，就能換到更寬容的國際對待，不過川普卻終止這項前任美國總統歐巴馬所簽訂的合約，認為協議裡並沒有約束彈道飛彈、2025年後的核武發展等，不值得予以合作。

伊朗在這次世界盃小組賽是在B組，同組有西班牙、葡萄牙和摩洛哥，晉級之路不被看好。