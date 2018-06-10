不只挺比利時 夏維耶看好巴西

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-10 23:16 用LINE傳送

夏維耶返台宣傳個人紀錄片。 記者曾思儒／攝影 為宣傳個人紀錄片《敢夢者：最後一擊 陳昌源》，前中華隊國腳夏維耶在卸下球員身分後首度回台，宣傳紀錄片期間適逢4年一度的世足賽開踢，有了球評新身分的夏維耶也分享自己的世足賽預測。

「我當然支持比利時。」擁有台灣和比利時雙國籍的陳昌源，出生於比利時布魯塞爾，曾入選比利時U19國家隊，世足賽第一支提到的隊伍毫無疑問是自家球隊，「這一批黃金世代，大家對他們都有很高期待，這或許是他們在大比賽中最後一次證明自己的機會。」

夏維耶笑說，當然希望祖國摘冠，但世足賽充滿不可預測性，時時上演驚奇，比利時若能挺進8強甚至4強，就是一份漂亮成績單。

身上擁有法國血液的夏維耶也提到，和比利時相較，媽媽的故鄉法國或許在世足有更高機會，但他若要心目中的冠軍熱門，巴西隊會是首選，「德國絕對是大家看好的球隊之一，西班牙、阿根廷也是，不過巴西非常完整和強大，他們有技術、有經驗，也有好的身體素質。」