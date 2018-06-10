數字看世足：你不知道的歷史數據

世界日報 整理 2018-06-10 23:08 用LINE傳送

數字看世足：你不知道的歷史數據 世界日報

1994年美國世界杯，入場人數「358萬7538人」史上最多。52場比賽，平均每場約6萬9000名觀眾。

世界杯主辦國開幕戰輸過「0次」。

踢過最多季軍戰的隊伍是德國隊，打過「9場」，5戰4勝。

史上最多進球決賽在1958年，巴西5:2瑞典，全場共進「7球」。

史上「20支」冠軍隊，從未發生過是外籍主教帶隊奪冠。

史上有63場延長賽，其中「26場」是靠PK驟死戰分勝負。

PK驟死戰最多次的球隊是德國和義大利，2隊都有過「7次」。

史上有「2次」冠軍賽靠PK驟死戰分勝負，這2次都有義大利。

本屆有「2支」新隊伍初亮相：冰島和巴拿馬。

世界杯會內賽目前已經累積「2379顆」進球。

最快帽子戲法：1982年匈牙利基斯（Laszlo Kiss），開賽「7分鐘」就達成。

最快進球：2002年土耳其對南韓，開賽「11秒」進球。

史上勝差最大：1982年匈牙利10:1薩爾瓦多。會外賽則是2001年澳洲31:0美屬薩摩亞。

史上唯一「0失分」卻還慘遭淘汰的球隊，2006年瑞士，點球大戰輸烏克蘭。

單場最多紅牌：2006年荷蘭16強賽對葡萄牙、全場「4張」紅牌。