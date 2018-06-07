美加墨三國合力申辦世足賽 成功將創先例

世界日報 彭廣揚 2018-06-07 17:16 用LINE傳送

美加墨三國將聯手申辦世足賽，圖為2015年世界盃女足賽在加拿大舉行。 歐新社

第21屆FIFA 世界杯男子足球賽6月14日起在俄羅斯揭幕，而6月13日於莫斯科舉行的FIFA全體代表大會，將要議決第23屆的賽事是否交由美國 、加拿大和墨西哥 聯合主辦。

美國、加拿大和墨西哥是於2017年4月10日宣布聯合申辦2026年世界杯男足賽，目前競爭的對手是來自非洲北部的摩洛哥。摩洛哥曾經申請主辦1994年、1998年、2006年、2010年總共四屆的世界杯，可惜都是悵然而歸。

南非在2010年成為第一個舉辦世界杯男足賽的非洲國家，下屆賽事則由阿拉伯半島國家卡達主辦。

美國、加拿大和墨西哥申請聯合主辦的形勢，目前有很多令人鼓舞之處，主要是由於地利和人和因素明顯占住上風；一方面三國都能提供設備先進的專業場館，同時英式足球已經成功在區域落地，在三個國家都有水準高的頂級聯賽。

目前規畫中的賽事共有80場，其中美國部分賽程有60場，墨西哥和加拿大各有10場。在參賽的城市數量方面，加拿大和墨西哥各自有三個城市有興趣，美國則有17個城市躍躍欲試，包括波士頓、費城、紐約/新澤西、洛杉磯/帕薩迪納、西雅圖、鳳凰城、奧蘭多、華盛頓哥倫比亞特區、聖地牙哥、邁阿密、休士頓、芝加哥、聖荷西、聖安東尼奧、底特律、達拉斯、與聖塔芭芭拉。

如果三國申辦成功，場地總數為16處；墨西哥和加拿大各有三處，美國大陸10處。

這次投票活動，是非洲和北美兩大集團的爭先；在FIFA的221名會員之中，56個來自非洲。美國、加拿大、和墨西哥的代表、認為投票前的點算人頭作法只能片面表示優勢；他們不斷以軟條件、硬事實溝通、遊說、爭取相關人士，才更有勝出希望。

「絕不得意過早」，是美國、加拿大和墨西哥三國在協力申辦大賽時，一再省思之處。