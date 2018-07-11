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法3度闖進世界盃決賽 球迷湧香榭大道狂歡

中央社 10日綜合外電報導
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法國晉級，巴黎民眾歡慶。 美聯社
法國晉級，巴黎民眾歡慶。 美聯社

「高盧雄雞」法國今天擊退「紅魔鬼」比利時，第3度闖進世界盃決賽，數萬民眾湧入巴黎街道盡情狂歡，尼斯球迷更加瘋狂，在哨聲未響起就放鞭炮慶祝，引發踩踏傷及20多人。

嗨翻天的群眾湧入香榭麗舍大道與凱旋門，用力揮舞國旗，讓人想起法國1998年贏得世界盃冠軍的盛況。

而在尼斯，當地官員說，賽後有人點炮竹、引發群眾騷動，造成27人受傷，多數是被玻璃割傷或跌倒瘀青。

後衛烏迪迪（Samuel Umtiti）今天在俄羅斯聖彼得堡的一記頭槌，讓德尚（Didier Deschamps）領軍的法國隊以1比0淘汰比利時。

49歲的德尚20年前以國家隊隊長身分捧過世界盃金盃，如今只要再一勝，就能再嚐冠軍滋味。

本屆世足奪冠大熱門法國必須等24小時，才能知道他們15日（台灣時間15日晚間11時）在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki Stadium）的決賽將迎戰「三獅軍團」英格蘭，還是「格子軍團」克羅埃西亞，但無論哪一隊出線，法國國腳們都滿懷信心地踏上決賽戰場。

歐新社
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進入4強賽前，「歐洲紅魔」比利時是兩隊中實力較強的一方，但烏迪迪第51分鐘頂進隊友開出的角球成為贏球關鍵，讓這位後衛搶走了速度飛快的19歲超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe）與明星前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）的風采。

法國另一名英雄是門將洛里斯（Hugo Lloris），他上半場靠著五指關，神奇撲掉阿德維爾德（TobyAlderweireld）的射門，又在比利時比賽尾聲加強進攻時，再擋住維澤爾（Axel Witsel）的勁射。

法國主帥德尚說，很高興法國隊有機會一掃2016年歐洲國家盃決賽敗給葡萄牙的陰霾。

他說：「我為我的球員感到開心，對上非常優秀的比利時球隊，真的很不容易，我要向我的球員與團隊致敬。」

他又說：「我們一定要贏得決賽，因為我們還沒忘掉兩年前從手邊溜走的那個冠軍。」

歐新社
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法國在俄羅斯世界盃一開始表現平平，小組賽進球數普通，但第一場淘汰賽突然像睡醒般，以4比3擊敗梅西（Lionel Messi）領軍的「藍白軍團」阿根廷。

德尚靠著他征戰沙場的經驗，搭配年輕活力十足的陣容，在8強賽一路壓著「天藍軍團」烏拉圭打，終場以2比0輕鬆勝出。

然而，對比利時來說，今天這一敗不僅是他們史上第2度在世足4強賽飲恨，他們具有「黃金世代」之稱的陣容如今恐慢慢脫離顛峰。

教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）嘆說，比利時敗在對方的角球，實在可惜。他說：「我很滿意球員的態度。如果要輸這樣一場比賽，是可以忍受的，因為我們球員雖然輸球，但他們拿出所有能耐、力拚到最後哨音響起為止。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

法國比利時世足

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