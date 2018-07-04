世界盃贊助商機爭霸戰 Nike略勝Adidas

中央社 莫斯科3日綜合外電報導 2018-07-04 12:21 用LINE傳送

巴西穿著NIKE球衣。 歐新社 就像本屆俄羅斯世界盃足球賽不斷出現強隊爆冷出局的狀況，運動用品供應商耐吉（Nike）看似有望在備受關注的球衣贊助爭霸戰中，擊敗足球巨頭及主要勁敵阿迪達斯（Adidas）。

路透社報導，Nike贊助球衣給晉級世足 賽8強的巴西 、法國 、英格蘭 和克羅埃西亞 ，前3隊最受博弈網站看好贏得世界盃冠軍。

德國頂級運動品牌Adidas贊助同樣闖進8強的比利時、俄國和瑞典。8強之一的烏拉圭則是由彪馬（Puma）贊助球衣。

本屆世界盃Nike一共贊助10支球隊，這些球隊在俄國世足賽的整體傑出表現，代表這間美國運動服裝製造商，在推動擴大足球相關銷售上取得重大成功。

Nike於2014年巴西世界盃贊助球隊數目首次超越Adidas，Adidas今年展開反擊，贊助32強中的12支球隊，包括實力強大的衛冕軍德國、西班牙及東道主俄國。

但德國上月27日意外輸給南韓無緣晉級16強，這對Adidas來說是個災難性轉折，公司股價在隔天交易重挫2.7%。

備受各界矚目的Adidas贊助球隊阿根廷及西班牙，也在上週末慘遭淘汰。同樣的，墨西哥2日輸給Nike贊助的巴西。

世足賽上月14日開踢以來，Nike股價已上漲近3%，主要受益於上月28日公布強勁的上季財報和銷售前景。反觀Adidas股價已下跌約5%。

但世界盃仍是Adidas的重要行銷機會，這個品牌不僅是國際足球總會（FIFA）的7大合作夥伴之一，且自1970年來就一直是世足賽用球的供應商。