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2018世足賽起義時刻
世足要聞
秘魯女神球迷加持 歡呼助陣球隊獲勝
聯合新聞網 綜合報導
2018-06-26 23:38
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秘魯對澳洲之戰，兩軍不少球迷穿著火辣，一名秘魯女神級球迷在場加油，成目光焦點。
路透
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