法國對丹麥戰女球迷這麼穿 全場男性都凍未條了

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-26 22:13 用LINE傳送

法國於今天世足賽預賽分組最後一戰對決丹麥隊，由於法國已砽定取得分組第一，法國球迷以輕鬆心態看球。而有一名兩隊都挺的女球迷穿著則是相當養眼，成為攝影機鏡頭捕捉的畫面。

美聯社

美聯社

路透

路透

路透

路透