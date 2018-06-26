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2018世足賽起義時刻
世足要聞
法國對丹麥戰女球迷這麼穿 全場男性都凍未條了
聯合新聞網 綜合報導
2018-06-26 22:13
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法國於今天世足賽預賽分組最後一戰對決丹麥隊，由於法國已砽定取得分組第一，法國球迷以輕鬆心態看球。而有一名兩隊都挺的女球迷穿著則是相當養眼，成為攝影機鏡頭捕捉的畫面。
美聯社
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