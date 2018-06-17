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敏欣看球／2位足球傳奇 心情大不同
13:40
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2018世足賽起義時刻
世足要聞
世足精采進球團 秘魯不爭氣丹麥一球迎勝
聯合新聞網 記者吳敏欣／製表
2018-06-17 16:09
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波爾森(左)進球。 美聯社
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