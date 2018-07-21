拒絕皇馬誘惑 內馬爾確定續留大巴黎

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-07-21 15:22 用LINE傳送

沒有要去皇馬，內馬爾確定續留大巴黎踢球。 廖廷儀

巴黎聖日耳曼球迷大概可以放心了，內馬爾 （Neymar）沒有要去皇家馬德里，會繼續待在「大巴黎」。

「我會留下來，我還有合約，」內馬爾確認他留在巴黎的意願，「我選擇到這支球隊，就是為了接受挑戰，我有很多新的東西要學習，也有很多自己的目標，我希望能在巴黎踢出好成績。」

去年從巴塞隆納轉會巴黎聖日耳曼，內馬爾成為世界上身價最高的足球運動員，當時的轉會費高達2億2200萬歐元（約合2億6400萬美元），震驚足壇。

不過，最近一直有傳聞表示內馬爾將轉會皇馬，尤其當C羅納度（Cristiano Ronaldo）轉會尤文圖斯之後，有關內馬爾可能跳槽皇馬的消息繼續發酵。

不過，皇馬已經發表聲明否認，表示甚至沒有向內馬爾開出任何轉會條件。內馬爾也表示，一切都是媒體編造消息。

內馬爾認為，巴黎聖日耳曼有很強的陣容，有許多有天賦的球員，例如剛加入的義大利傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）與法國新星姆巴佩（Kylian Mbappe）。

「能夠與布馮這樣偉大的守門員在同一隊，是巨大的榮幸，他會給我們傳授很多經驗，」內馬爾說，「還有姆巴佩，他是一名非常優秀的球員，我和他每天一起訓練，所以早就知道他的能力了。」