「你是阿根廷靈魂」 前隊友要梅西別退國家隊

聯合新聞網 文/張皓勛 2018-07-20 16:47 用LINE傳送

球王梅西是否高掛國家隊戰袍，再度成為媒體關注的焦點。 歐新社

隨著阿根廷 在世足16強賽遭法國淘汰回家，無法讓梅西 一圓捧起大力神盃的美夢，加上陣中精神領袖馬斯切拉諾 宣布退出國家隊，在國際賽場不得志，連拿3次亞軍的球王梅西是否高掛國家隊戰袍，再度成為媒體關注的焦點。

繼前球王馬拉度納 向媒體喊話「阿根廷輸球不能只怪梅西」後，他國家隊前隊友特維茲也替他說話，希望梅西能繼續留在國家隊。他認為阿根廷在世界盃並沒有給梅西太多的支援，阿根廷應該要設法給予梅西更多的幫助，讓他感到更舒適。而他也告訴梅西「我們需要你，因為你是阿根廷的靈魂。」

有趣的是在中超踢球的特維茲一直被外界認為與梅西有瑜亮情節，多數人覺得是因為梅西的關係才讓他的上場空間受到壓縮，近幾年被排除在大名單外，如今出來發表這番言論力挺梅西有些讓人意外。

不過影響梅西去留的可能還有一大因素，那就是新主帥人選。在阿根廷足協付出高額違約金解雇森保利(Jorge Sampaoli)後，他們正積極尋找有力的替代方案，目前傳出現任哥倫比亞主帥佩克曼(Jose Pekerman)是可能的選擇，這位68歲老帥曾在2006年帶領阿根廷出征世界盃，對「藍白軍團」很熟悉，而秘魯教頭加雷卡(Ricardo Gareca)也在考量範圍之內。若新主帥能獲得梅西的認可，並保持良好的溝通，梅西續戰的可能性還是很大。

阿根廷接下來要面對的大賽是明年的美洲杯盃，他們上屆美洲盃和2016年的百年美洲盃都在PK大戰中飲恨區居亞軍，這次如果梅西能帶領球隊拿下冠軍，不僅可以追平C羅擁有歐國盃冠軍的成就，他續戰2022卡達世界盃的機會也會大大提升。