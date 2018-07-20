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搞笑下令假摔 內馬爾幽默回應「內馬爾滾」

中央社 里約熱內盧19日綜合外電報導
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內馬爾在社群網站發布一則影片開自己玩笑，下令要一群小朋友假摔，自娛娛人。 美聯社
內馬爾在社群網站發布一則影片開自己玩笑，下令要一群小朋友假摔，自娛娛人。 美聯社

世界盃足球賽剛落幕，巴西球星內馬爾（Neymar）誇張的翻滾動作遭到全世界網友嘲弄。他今天在社群網站發布一則影片開自己玩笑，下令要一群小朋友假摔，自娛娛人。

媒體統計，內馬爾本屆世界盃4場比賽躺在地上時間加起來長達14分鐘，「內馬爾滾」在網路上成為熱門關鍵詞，有網友發起「＃內馬爾挑戰」（#NeymarChallenge），群起模仿內馬爾假摔，看誰最好笑。

話題瘋傳一星期後，高燒不退，外媒報導一名小學校長下令禁止小朋友在操場上踢足球，因為小朋友一直模仿假摔動作，停不下來。

在墨西哥，職業足球隊蒂華納（Club Tijuana）把「內馬爾滾」當成中場娛樂活動，一群球迷比賽從球場中線一路滾向球門底線。

內馬爾身為世界身價最高的足球明星，今天也在Instagram帳號上回應挑戰，影片中他與一群小朋友站在停車場。「一，二，三，開始！」內馬爾一聲令下，身邊10幾個小朋友作勢假摔，內馬爾還飾演裁判高喊「踢自由球！」引來一陣笑聲。

這則影片受到許多媒體轉載，網友回應多元，有人說「這就是人家說，打不過就加入他」，有人說「內馬爾挑戰應該要滾久一點」，但也有人覺得不好笑，有辱足球。

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