搞笑下令假摔 內馬爾幽默回應「內馬爾滾」

世界盃足球賽剛落幕,巴西球星內馬爾(Neymar)誇張的翻滾動作遭到全世界網友嘲弄。他今天在社群網站發布一則影片開自己玩笑,下令要一群小朋友假摔,自娛娛人。

媒體統計,內馬爾本屆世界盃4場比賽躺在地上時間加起來長達14分鐘,「內馬爾滾」在網路上成為熱門關鍵詞,有網友發起「#內馬爾挑戰」(#NeymarChallenge),群起模仿內馬爾假摔,看誰最好笑。

話題瘋傳一星期後,高燒不退,外媒報導一名小學校長下令禁止小朋友在操場上踢足球,因為小朋友一直模仿假摔動作,停不下來。

在墨西哥,職業足球隊蒂華納(Club Tijuana)把「內馬爾滾」當成中場娛樂活動,一群球迷比賽從球場中線一路滾向球門底線。

內馬爾身為世界身價最高的足球明星,今天也在Instagram帳號上回應挑戰,影片中他與一群小朋友站在停車場。「一,二,三,開始!」內馬爾一聲令下,身邊10幾個小朋友作勢假摔,內馬爾還飾演裁判高喊「踢自由球!」引來一陣笑聲。

這則影片受到許多媒體轉載,網友回應多元,有人說「這就是人家說,打不過就加入他」,有人說「內馬爾挑戰應該要滾久一點」,但也有人覺得不好笑,有辱足球。

"1, 2, 3...IT'S A FOUL!"@NeymarJr getting in on the #NeymarChallenge 😂 pic.twitter.com/Qzbxfw8fG2