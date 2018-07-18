FIFA選出本屆5大未來之星 乾貴士亞洲唯一入選

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-18 22:08 用LINE傳送

俄羅斯世足 賽告一段落，這個賽場不僅誕生新科冠軍，也成為孕育出球星的舞台。FIFA官網就評選出了本屆世足五大表現令印象深刻的「未來之星」，名單如下：

世足賽官方選出本屆5大未來之星。 擷圖自FIFA官網

切里謝夫(Cheryshev)─俄羅斯

在西甲踢球的切里謝夫，這次賽事雖從替補出發，但首戰就攻入2個進球，亮眼的表現讓他在後續賽事搏得正選機會，而他也繳出漂亮的成績單，回應了主帥的信任。

這次賽事他總共有4顆進球，與格里茲曼、盧卡庫並列第二多，當中還包含8強戰對上克羅埃西亞的遠射世界波，驚奇的表現是地主國創造佳績的一大靈魂，年僅27歲的他，未來發展無可限量。

舒米切爾(Schmeichel)─丹麥

身為傳奇門將彼得舒米切爾的兒子，卡斯柏舒米切爾的表現一直備受期待，而這次世足賽他確實不負眾望，也率領丹麥殺入淘汰賽。31歲的舒米切爾目前效力英超的萊斯切特城，生涯表現穩定，但至今卻還未受大球會青睞。

這次他表現神勇，4戰僅失2兩球，還有2場零封對手，並在關鍵的16強戰擋出3次12罰球，可惜克羅埃西亞門將蘇巴西奇更神勇，讓他的風采被掩蓋。不過還是有很多球會看到了他的能力，據傳他將成為今夏球員市場各隊爭相挖腳的門將。

米納(Mina)─哥倫比亞

年僅23歲的米納這屆賽事大顯神威，靠著恐怖的武器「身材」，3場比賽進3球，不僅讓他成為隊上進球王，更是哥倫比亞能挺進淘汰賽的關鍵。特別在16強戰中他補時階段一記頭錘破網，讓球隊得以續命，也讓全世界認識了這名中衛，而面對波蘭的比賽中，哥倫比亞也是靠他為球隊首開紀錄。

米納目前效力西甲豪門巴薩隆納，雖然最近傳出球隊可能因考量非歐球員名額問題而把他交易出去，但以他的身手與條件，下屆世足賽依舊很有機會再度看見這位「未來之星」在場上奮鬥的英姿。

乾貴士是這次藍武士寫下傳奇的關鍵人物，他從熱身賽走來就一路扮演救世主，先是在對巴拉圭的熱身賽終結了日本的進球慌，登上世足殿堂更加勇猛，在小組賽踢進關鍵一擊助球隊與塞內加爾扳平，16強賽更踢出「世界波」，嚇得比利時一身冷汗，是這次日本最驚奇的球員。

乾貴士也是入選中唯一的亞洲球員，他將在下個賽季轉戰西甲貝提斯，究竟這顆「星」能否持續閃爍，確實令人期待。

特里皮耶(Tripier)─英格蘭

出生右後衛的特里皮耶，這次在主教練邵斯蓋特採用3-5-2的陣型下出任右中場，勤於跑動的他，讓整條右路都成為他揮灑的走廊，攻防兩端都做出極大的貢獻，是英格蘭創造佳績功不可沒的要角。其中最令人印象深刻的是在對決克羅埃西亞的4強戰中，他一記漂亮的自由球破門為球隊首開紀錄，雖然最後英格蘭無法踢進決賽，但他的那記進球依舊歷歷在目。

特里皮耶效力英超強權熱刺，目前並未有挖腳他的消息傳出，對於這位27歲的好手來說，獲得這份殊榮或許只是個開端，往後的國際賽有機會繼續看到他亮眼的表現。