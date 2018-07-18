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博格巴激勵隊友喊話曝光 有沒有梅西都要宰了他們

聯合新聞網 綜合報導
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博格巴(左)全方防守梅西。 路透
博格巴(左)全方防守梅西。 路透

法國贏得今年世足賽冠軍，有不少關鍵因素，其中16強賽4:3淘汰強敵阿根廷是一大要素，阿根廷世界排名第五在第七法國之前，且阿根廷陣中大將梅西(Messi)更是全世界最犀利的球星，這一戰法國從上半場1:2落後，到下半場進3球逆轉，贏得摘下大力神盃最重要的一役，而法國電視台於今天釋出一段影片，就可了解法國是靠著什麼樣的做法，來贏得這場艱苦的勝利。

這是一段法國球員博格巴(Paul Pogb)在對阿根廷賽前，向所有隊友激勵喊話的視頻，短短不到1分鐘的時間，博格巴向隊友喊話，大意是，「不論有沒有梅西，我們都要宰了他們，因為我們要去贏得那個f**king的世界盃。」

不論這段喊話的內容是否文雅，但從博格巴激烈吼叫到拍桌的動作，可以看出他對勝利的渴望，而這段視頻感動法國球迷，吸引近百萬人觀看。

另外，據報導指出，法國在8強賽時對烏拉圭時，博格巴也有一段激勵喊話，「今天我們沒有回頭路了，我們要繼續前進。馬圖伊迪(Blaise Matuidi，法國中場球員，因兩張黃牌該役無法上場)，他很失望，他比每一個人都想要上場，我們要為這樣的球員去奮戰，就像對阿根廷一樣，我們要成為世界最好的球隊。」

世足賽前，博格巴是經常被媒體修理的對象，但他的激勵隊友舉動，確實證明他有領導球隊的能力。

世足博格巴梅西

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