法國防守悍將康德提前退場 原來是得了腸胃炎

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-18 15:43 用LINE傳送

法國防守大將康德(前)。 美聯社 法國 後腰康德(N'Golo Kante) 被視為當今足壇防守第一人，大家對他有著「地表70%是水覆蓋，剩下30%就是康德所覆蓋。」的美譽。這次決賽他被視為鎖死克羅埃西亞主將莫德里奇的頭號武器，但卻在比賽中遭主教練德尚提早換下，讓不少人相當錯愕。

原本各界推測他是因為上半場第27分鐘就拿到一張黃牌，教練擔心鞏固防守要塞的他有牌在身會施展不開手腳，加上球隊處於領先，才會用身材高大的恩佐濟(N'Zonzi)提前頂替他。不過近日法國媒體報導指出，事實並非如此。

原來決賽當天康德得了腸胃炎，整場比賽都忍受著腹痛拚戰，所以影響了他的表現，教練基於保護他的理由，才在球隊領先下，提前讓他退場休息。雖然無法在場上享受奪冠瞬間的喜悅，但隊友們並沒有忘記康德的功勞。賽後恩佐濟主動將大力神盃交給害羞的康德拍照，而博格巴則帶領大家高唱「康德之歌」讚揚他的功勞，並揶揄了梅西一番。

康德其實也算是一位「幸運星」，當年他幫助萊斯切特城創造傳奇拿下英超冠軍，隔年轉戰切爾西再度奪冠，如今捧回大力神盃，4年內已拿下三座大賽冠軍，真的是一位帶來好運的福星。

亮眼表現也為康德敲開轉會大門，據傳西甲豪門巴薩有意引進這位中場大將，究竟他能否延續在足球場上的強運值得期待。