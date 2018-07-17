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19歲姆巴佩好暖心 出場費與冠軍獎金2500萬全捐了

聯合新聞網 文／張皓勛
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姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社
法國勇奪本屆世足冠軍，陣中19歲小將姆巴佩是一大功臣。然而他除場上球技高超外，私底下也很有愛心，並沒有因為身價高漲而擺出架子，反而做出成熟超齡的慈善舉動。繼先前表示要將世足賽所有出場費捐出後，他近日表示自己所分到的奪冠獎金也會全數捐出。

法國「隊報」指出，姆巴佩的冠軍獎金捐助對象為「先鋒攀登者」，是一個為住院兒童與殘疾人士提供體育活動的機構。據瞭解這些捐款將會用來為他們舉辦運動相關活動，姆巴佩先前就曾多次參與該團體的活動。另外個人比賽出場費的部分，媒體指出他已決定將金費用在人道主義與慈善救助方面。

本屆世足姆巴佩的出場費一場約為2萬歐元，而奪冠獎金他則能分得大約30萬歐元，若加上激勵獎金他的捐款金額將突破70萬歐元，相當於台幣約2500萬。雖然姆巴佩目前身價破億，但這筆捐款數目依舊可觀，各界媒體都對他的善行給予正面評價。

而姆巴佩的愛心也感染了隊友，據「隊報」報導，法國隊內的隊友都力挺他的決定，而且也有不少球員考慮要效法他的善行。只能說這位19歲的小將，不僅在球場上具有強大宰制力，在場外也有很大的社會影響力，他的舉動成了這屆世足最溫暖的一頁。

世足姆巴佩法國

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