31場國際賽出賽未嚐敗果 法國奪冠有幸運福星

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-17 16:53 用LINE傳送

帕瓦德。 美聯社 「高盧雄雞」法國 抱回隊史第二座大力神盃，他們的實力無庸置疑，不過，陣中擁有一位「幸運星」，或許是另一個奪冠有趣因素。

這位「福星」是年僅22歲目前效力德甲斯圖加特的帕瓦德(Benjamin Pavard)，他是在去年11月法國正式取得世界盃會內賽資格後才開始入選成年國家隊。他坦言本屆賽事開打前預期自己可能只會上場10秒鐘，沒想到能成為本屆法國隊的主力右後衛，讓他感到很高興。

帕瓦德擁有一項「不敗金身」的紀錄，從U19國家隊開始到本屆世足 捧盃，他參與的31場國際賽法國都未嚐敗果。而他在職業隊同樣散發著好運，當年他轉戰斯圖加特時球隊還在德乙，加盟後他便幫助球隊升上德甲，無疑是陣中的一大「福星」。

然而帕瓦德並非只是場上帶來好運的吉祥物，本屆世足他能攻能守的好身手不僅是法國盃奪冠的功臣之一，也讓世人認識了這位小將。16強戰中，他一記禁區外用腳背射出的「世界波」，堪稱本屆最精彩進球，更是法國能持續挺進的關鍵，優秀的表現也引來了各大豪門的垂涎。

一名好的邊衛在足壇相當稀有，據德國圖片報披露，德甲豪門拜仁有意以3500萬轉會費引進這位小將，而熱刺、多特蒙德、巴黎聖日耳曼等知名球會也都對他有興趣，看來帕瓦德雖剛奪下世界盃這項偉大殊榮，但屬於他的璀璨人生才正要展開。