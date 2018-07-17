「比較強不一定贏」 世足金球得主莫德里奇抱憾歸

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-17 10:40 用LINE傳送

克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）捧回金球獎感覺是苦樂參半。 美聯社

與隊史世足 首冠失之交臂，克羅埃西亞 隊長莫德里奇 （Luka Modric）捧回金球獎感覺是苦樂參半，儘管率領「格子軍團」寫下歷史新頁世足亞軍，莫德里奇心中難免抱憾，只能安慰自己奪冠還需天時地利人和，較強的隊伍也不一定總是贏家。

史上首支在淘汰賽中連3戰逆轉勝，全國人口僅420萬的克羅埃西亞，寫下世足賽決賽68年來，人口數最少國家，捧回世足賽首座亞軍，充分詮釋「小國也有大夢」的口號，可惜決賽少了幸運女神眷顧，奉送烏龍球和12碼罰球，反倒讓法國隊輕鬆取得領先優勢。

「有時候，較強的球隊也不一定是贏家。」莫德里奇坦言，格里茲曼（Antoine Griezmann）為法國踢進的第2球是關鍵，讓對手搶得上風，「雖然我覺得我們值得更多，但不能改變戰局。我們只能以自己的表現為榮，從未放棄並且拚戰到最後。」

眼見隊友的失落，巴薩球星拉基提奇 （Ivan Rakitic）在IG安慰兄弟，「我的好兄弟莫德里奇，你不知道我有多以你為傲。我們的努力兌現了，將和家人與所有克羅埃西亞人分享喜悅，沒有比身為克羅埃西亞人更美妙的事。」

拉基提奇IG：