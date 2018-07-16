一記遠射破眾人質疑 「億元男」IG分享親吻金盃照

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-16 13:25 用LINE傳送

博格巴。 美聯社

法國 大將博格巴 (Pogba)集身材與腳法於一身，被視為是當今球壇頂級中場之一，這次是他第二次登上世足 舞台，揮別以往不夠成熟的質疑，本屆賽會他表現倒吃甘蔗，並在決賽射入一記漂亮進球，為他初嘗大力神盃滋味的旅程劃下完美句點。

世界盃開踢前，博格巴在熱身賽的表現並不理想，幾次離譜的傳球更讓媒體點名有可能遭主教練德尚(Deschamps)撤下先發名單。然而進入真槍實彈的世足賽場他馬上甦醒，首戰一記射門造成烏龍球助球隊突破僵局。到了淘汰賽他的價值更展現在防守上，他與坎特(Kante)組成的一高一矮雙後腰，一個有身材一個有速度，成為中場的強大屏障，是法國8強與4強都零封對手的幕後功臣。

心態的成熟也展現在他的髮型上，博格巴過往以華麗的髮型出名，總是引領足壇的時尚潮流。不過他這次的髮型卻特別設計較以往低調，外界解讀是他要將更多的心思放在球場上。而在戰術層面他也揮別以往愛出風頭的個性，要知道他曾多次表示他最適合的是4-3-3陣行，不過這次在顧全大局的考量下，他接受了教練4-2-3-1陣行將自己站位靠後的安排，把風光留給了格里茲曼(Griezmann)、姆巴佩(Mbappe)等前線隊友。

4年的時間博格巴從毛躁的男孩成長為成熟的男人，擺脫了「億元男」大頭症的批評，謙卑使他更加強大，昨晚的致勝破門做了最好證明。賽後他在個人IG開直播與球迷分享奪冠的喜悅，並貼出親吻大力神盃的照片感謝他的父母。

年僅25的博格巴來說前途無可限量，下一屆世足他29歲正值生涯顛峰，若能持續成長，再吻金盃也並非不無可能。漸漸沉穩的他，已開始學會用不同方式讓人看見與記住他。