決賽對攻大戰兩門神成苦主 比利時庫爾圖瓦收下金手套

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-16 11:44 用LINE傳送

比利時庫爾圖瓦。 美聯社 世足 金手套獎，近三屆賽事都頒給冠軍隊門神，昨日決賽開踢前外界也一致預測這份殊榮應該會獎落爭冠的其中一方，不料雙方打出世足決賽史上少有的對攻大戰，雙方門將共失6球，拱手將金手套讓給季軍比利時 的守門員庫爾圖瓦(Courtois)，他在台灣運彩金手套獎下注封關前賠率是22倍，並不被看好能奪下此獎。

克羅埃西亞 門神蘇巴西奇(Subasic)這次大顯神威，連續2戰在PK大戰中擋下12碼點球，成為國族英雄，並被視為競逐金手套的有力人選，可惜決賽中遭對手攻破4次大門，雖當中包含1次烏龍球、1記12碼罰球與2個遭隊友阻礙視線的遠射攻門，其實都算非戰之罪，但依舊讓他與這個獎項擦肩而過。不過他8強戰受傷後仍帶傷上陣鞏固國門，雖無獲獎，但優異的表現依舊讓世人記住了他的名字。

法國 龍門兼隊長洛里斯(Lloris)，這屆賽事僅失6球並4次零封對手，尤其4強戰中擋下比利時的猛攻，讓人印象深刻，闖入冠軍戰後外界視金手套應該是他的囊中物，但昨晚他一次門前失誤奉送對手破門，也奉送了他的金手套獎座，對加入國家隊已10年的他來說確實有些可惜。不過4年後他35歲，對門將來說依舊是當打之年，就看他能否一血前恥奪回這曾失之交臂的榮耀。

決賽意外的走勢讓比利時的庫爾圖瓦收下金手套獎，他本屆賽事與洛里斯同樣交出僅失6球4次零封的亮眼成績單，並且是4強球隊中撲救最多的門將，表現可圈可點的他獲獎也算實至名歸。然而與前幾屆金手套獎得主布馮、卡西亞斯、諾伊爾等這些足壇傳奇門將相比，他確實欠缺說服力也飽受質疑。不過現年僅26歲的他來日方長，還有時間證明身手，目前西甲豪門皇馬已傳出要挖腳他。