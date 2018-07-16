「小羅納度」鼓聲驚喜閉幕 威爾史密斯挨批

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-16 11:15 用LINE傳送

威爾史密斯(左)。 美聯社 為期1個月、64場賽事，俄羅斯世足賽在法國奪冠後完美落幕。冠軍賽前閉幕式還有驚喜，前巴西名將「小羅納度」羅納迪諾（Ronaldinho）「鼓聲」博得滿堂彩，不過好萊塢明星威爾史密斯（ Will Smith ）的表演就沒這麼幸運，饒舌演出讓不少媒體批無趣。

昨日閉幕典禮盧日尼基體育館湧入7萬8000名球迷參與盛會，巴西退役球星「小羅納度」在閉幕式帶來非洲打擊樂邦哥鼓（bongo ）獨秀，驚喜現身讓球迷驚呼連連。

美國《紐約每日新聞》記者瓦勒斯（Sam Wallace）就說，「小羅納度的擊鼓表演，遠遠勝過威爾史密斯。」BBC足球推特也對小羅納度的表現按讚。

好萊塢影星威爾史密斯的閉幕表演則遭嫌乏味，先前才在記者會上笑談巴西球星內馬爾（Neymar）的演技，直呼內馬爾是他的菜，展現幽默一面。

不過威爾史密斯的閉幕表演球迷反應褒貶不一，他攜手流行歌手詹姆（Nicky Jam）、科索沃的「東歐雷哈娜」斯特菲（Era Istrefi）演唱主題曲《Live it up》，不少球迷對威爾史密斯的饒舌不敢領教，要他別來亂。