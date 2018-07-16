想模仿席丹挑射12碼 格里茲曼：確保進球較好

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-16 09:43 用LINE傳送

格里茲曼罰12碼球。 擷圖自FIFA官網 法國 主力球星格里茲曼 （Antoine Griezmann）雖然在本屆世界盃金球獎落居第3名，但曾說過不計較個人榮耀只想要「星星」的他得償所願，幫助法國在球衣上添上第2顆星，他在賽後受訪時直說，「我要當第一個買2星球衣的人。」

格里茲曼在上半場先是開出漂亮的自由球，製造出克羅埃西亞前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）的頭錘烏龍，接著又操刀12碼，為法國重新討回領先，最後也奪下冠軍戰的單場最佳球員，和總教練德尚（Didier Deschamps）一起出席記者會，他表示，自己只是試著保持冷靜和專注，功勞應由大家共享，「這就是我們所愛的法國，他們來自不同背景，但我們團結在一起，擁有共同信念，我們都為了同一件球衣而戰。」

不過格里茲曼也透露，在罰球起腳之前，曾想仿效1998年冠軍戰大前輩席丹（Zinedine Zidane）對義大利那顆12碼，當時吊射打中橫樑才彈進門內，「最後我認為，還是確保能進球比較好。」格里茲曼還是選擇踢出地面球。

格里茲曼的4顆進球不但和小將姆巴佩（Kylian Mbappe）並列隊上最多，也是法國在單一世界盃的第2佳，僅次於1958年方登（Just Fontaine）創下的單屆13球歷史紀錄；不過格里茲曼回應，「說真的， 我並不清楚這些，我知道這話聽起來陳腔濫調，但團隊才是最重要的，我們今天一起成為世界冠軍，沒了團隊， 我們什麼也不是。」