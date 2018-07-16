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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

莫德里奇捧金球 叩關金盃失利有缺憾

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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莫德里奇獲金球獎。 美聯社
莫德里奇獲金球獎。 美聯社
隊史世足首冠夢碎，克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）在賽後榮膺本屆金球獎，將與足壇名將梅西（Lionel Messi）、羅納度（Ronaldo）等人並列，卻也是史上連續第6位沒能捧回大力神盃的金球獎得主。

克羅埃西亞隊長莫德里奇在賽前奪金球獎就備受看好，本屆進兩球、1助攻，中場供輸影響力絕非帳面數據可衡量，助克國直闖決賽寫下隊史新頁，可惜冠軍戰2：4不敵法國，與金盃擦肩。

莫德里奇說：「獲獎十分榮幸，這些了不起的球迷們給予的支持使我更開心，讓你知道儘管輸球，你仍舊達成一項成就，雖然曾經這麼接近冠軍，卻仍功敗垂成。」

金球獎自1998年起，連續6屆都由非奪冠國球員拿下，莫德里奇也是繼上屆巴西世足賽的梅西後，連續第2位冠軍戰飲恨的金球獎得主，2010年則是頒給季軍烏拉圭佛蘭（Diego Forlan）。

19歲姆巴佩 最佳新人

本屆一戰成名莫過於法國超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe），冠軍戰攻進個人單屆第4球，成為繼1958年「足球之神」比利（Pele）之後決賽進球的最年輕球員。比利當年以17歲之齡於決賽梅開二度，橫空出世的天才姆巴佩，16強賽對阿根廷也曾上演梅開二度。

巴西傳奇比利賽後也在推特上恭喜姆巴佩。得以比肩傳奇，姆巴佩說：「比利成就了足球歷史，我只是試著走出自己的路。能夠以進球打破紀錄，這一刻是我努力的目標，但這不會是終點，我們會繼續前進，我還有遠大抱負。」

凱恩穿金靴 比利時門將奪金手套

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）攻入6球，金靴獎毫無懸念，不過他在季軍戰落敗後，隨同隊友打道回府，並未等到頒獎。他在倒數3場比賽僅踢進1球，在對上哥倫比亞踢進12碼，其餘5球都在小組賽攻入，含金量稍嫌不足。

比利時門將庫斯圖瓦（Thibaut Courtois）共出賽7場，僅失6球，本屆有3場比賽都未讓對手越雷池一步，其中兩場就是英格蘭所貢獻，榮膺本屆金手套獎。

世足克羅埃西亞法國莫德里奇

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