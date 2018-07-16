年輕卻堅強 法國主帥德尚驕傲冠軍陣容

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-16 08:53 用LINE傳送

德尚(中)。 美聯社 等了20年，法國 在俄羅斯世界盃以4：2擊敗克羅埃西亞，迎回隊史第2座冠軍，儘管頒獎典禮天空不做美，在莫斯科盧日尼基球場下起滂沱大雨，但這仍澆不熄法國全隊上下的興奮之情，他們在雨中捧起大力神盃，向世人宣誓新科世界冠軍上位。

法國和上一次奪下世界盃相同的，除了從球員變成教頭的德尚 （Didier Deschamps）以外，還有年輕的陣容，這屆法國球員的平均年齡僅26歲，是自1998年的冠軍班底平均26歲7個月來新低，不過他們沒讓「菜味」成為絆腳石。

德尚說，「我有一支非常年輕的團隊，他們當中14人是第一次來踢世界盃，但水準依舊很好，我對他們感到驕傲的原因，很大一部分來自隊這次比賽的正確心態。」

德尚成為史上第3位分別以球員和總教練身分拿下世界盃冠軍的一員，緊追在巴西札加洛（Mario Zagallo）和碧根鮑華（Franz Beckenbauer）之後；德尚表示，賽後他立刻以過來人的經驗向球員們喊話，告訴大家贏下這座冠軍後，人生不會再一樣了，「專業上來說，不會有比這個更高的榮耀了，我何其榮幸在20年前就以球員的角色經歷過這一切，而且那還是在法國，所以這一切一直保存在我記憶中；我的兒子今年22歲，我過去拿冠軍時他還太小，不知道發生什麼事，如今他和這代的年輕人可以和我們共享喜悅。」

出席賽後記者會時，德尚被自己率領的這群大男孩「亂入」，不但高歌打斷談話，還被用礦泉水再潑濕一次，「他們完全陷入瘋狂了，那群小子，我們現在世界冠軍了，法國成為接下來4年的王者，這才是需要被記住的事。」