金靴獎9成入袋 凱恩不等頒獎先回國

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-15 09:19 用LINE傳送

英格蘭凱恩有望獲得進球數最多的金靴獎。 美聯社 世界盃季軍戰比利時在第60分鐘將盧卡庫（Romelu Lukaku）換下場，也代表金靴獎 幾乎9成落入英格蘭 隊長凱恩 （Harry Kane）手中，不過他將隨隊回國，不等法國與克羅埃西亞的冠軍戰結果，如果得到金靴獎，凱恩笑說：「應該會寄來給我吧。」

英格蘭昨天季軍戰以0：2敗給比利時，凱恩錯過了幾次進球機會，不過仍以6球居進球榜第一，法國有格里茲曼（Antoine Griezmann）、姆巴佩（Kylian Mbappe）各進3球，克羅埃西亞有3人各進2球，冠軍賽雙方踢得保守，要威脅到金靴的難度很高。

雖然冠軍賽可能影響金靴獎落誰家，不過英格蘭即將啟程返國，也有大批球迷打算到機場迎接，凱恩將隨隊行動，他說：「如果我得的話，應該會寄來給我吧，我猜是這樣啦。」

如果拿下世足 金靴，凱恩將與萊因克（Gary Lineker）並列，成為英格蘭第二人，他表示：「如果我拿下，這會是讓我非常驕傲的事。」凱恩將休息幾周再開始備戰新球季，包括迎接他即將出生的小孩。

凱恩的進球都出現在本屆世界盃前四戰，小組賽踢進5顆，16強對哥倫比亞踢進1顆，接下來3場比賽都未再進球，也被外界質疑金靴「純度不高」，凱恩表示：「這證明我們的小組賽踢得不錯，能夠進很多球，不過最近幾場沒辦法進球，我當然也很失望。」

對於輸給比利時，凱恩認為球隊一開始沒進入狀況，「下半場踢得不錯，有幾次不錯的機會，讓對手產生壓力，很可惜又讓對方進一球，這不是我們希望結束的方式，代表還有進步空間。」