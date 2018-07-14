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不在意踢法與金球獎 格里茲曼只想為法國添星星

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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法國格里茲曼出席記者會時宣示奪冠決心。 美聯社
法國格里茲曼出席記者會時宣示奪冠決心。 美聯社

法國後天晚上就要和克羅埃西亞爭奪本屆世界盃冠軍，當家球星格里茲曼（Antoine Griezmann）出席記者會時宣示奪冠決心，強調就算踢法遭外界質疑也無所謂，他只想要在球衣上增添一顆星。

格里茲曼本屆累計3顆進球，和隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）並列法國陣中最多，若能率領法國封王，勢必成為明年初金球獎的強力候選人之一，不過格里茲曼沒把個人的最高榮耀擺在眼裡，「這是贏得世界盃的機會，不是金球獎，我不在乎是否會得金球獎，我寧可付出一切拿到世界冠軍。」

格里茲曼曾挾帶著歐國盃進球王之姿，入選金球獎的最終3人名單，可惜2年前他終究沒能為法國在自家贏下冠軍戰，因此學到一課，「我在2016年進了最多球，結果我們輸了，所以我告訴自己，這次我進球少一點，看是不是我們就能贏，我踢法變了，我現在為球隊著想更多。」

4強戰後，法國被對手比利時批評踢法龜縮，率先取得進球後只會死守，格里茲曼回應，「我不在意我們踢的方式如何，我只想要球衣上有另一顆星星，我不管我們如何得到它，我就是想要。」

格里茲曼也重砲反擊給出評論的比利時門將庫斯圖瓦（Thibaut Courtois），指稱這位前學長沒有資格這麼說，「他以前也在馬德里競技待過，還不是沒打進攻足球就拿了幾座冠軍，這也是我們馬競教頭西蒙尼（Diego Simeone）的方式，所以我很習慣，知道何時並如何慢下比賽節奏。」

格里茲曼法國比利時金球獎

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