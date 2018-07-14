比利時教頭盼收贏球生日禮 看好盧卡庫爭世足金靴

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-14 09:44 用LINE傳送

馬丁尼茲對於盧卡庫爭取金靴充滿信心， 美聯社

英格蘭 與比利時 今天晚間將在俄羅斯世足 賽季軍戰再度交鋒，其中曾在小組賽對決中勝出的比利時，只要能贏球就將創下隊史在世足賽的最佳戰績，不過英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）也強調，全隊對於奪下季軍獎牌充滿了動力，並希望能夠報小組賽輸球的一箭之仇。

比利時在小組賽第3戰與英格蘭碰頭時，靠著第51分鐘亞努札依（Adnan Januzaj）的高難度個人技巧進球，以1：0擊敗英格蘭並奪得小組賽龍頭晉級到16強，而昨天剛過45歲生日的比利時教頭馬丁尼茲 （Roberto Martinez）就強調，希望子弟兵能在今天的季軍戰中再度擊敗英格蘭，為自己送上一份賀禮。

馬丁尼茲談到生日願望時說：「英格蘭是一支非常優秀的隊伍，不過我的生日願望就是率隊贏球，這是唯一的目標，而我認為今年的比利時配得上這樣的成就。」

不過英格蘭總教練邵斯蓋特同樣展現在季軍戰復仇的企圖心，他強調雖然無緣爭冠讓球隊在過去兩天氣氛略微低迷，不過選手已經很快找回狀態，並渴望在今天的比賽中登場搶下勝利，「每個人都想上場，所以我會在調度上做出一些調整，我們之前曾遭比利時擊敗，現在大家都想解決這個問題，並且好好的結束這次的世足賽，為自己設下了標準。」

除了團隊的對決外，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與比利時盧卡庫 （Jordan Lukaku）也將在今天進行金靴獎爭奪戰，目前凱恩以6次進球在射手綁上領先盧卡庫兩球，但馬丁尼茲對於盧卡庫仍充滿信心，「他還是個孩子的時候我們就合作過，他的力量和速度總能讓人留下深刻印象，毫無意問他就是一名頂尖的射手，不過更難能可貴的是，他總能像在對陣日本的比賽時一樣，即使自己有不錯的破門機會，仍願意為隊友助攻，這就是他的風格。」