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凱恩拚英格蘭第二座世足金靴 萊因克期待他超越紀錄

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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為英格蘭拿下唯一一座金靴獎的萊因克（Gary Lineker）非常期待凱恩能成為...
為英格蘭拿下唯一一座金靴獎的萊因克（Gary Lineker）非常期待凱恩能成為下一人。 美聯社

今晚的世界盃季軍戰除了是英格蘭比利時的獎牌之爭，凱恩（Harry Kane）與盧卡庫（Romelu Lukaku）的金靴之爭也成為焦點，為英格蘭拿下唯一一座金靴獎的萊因克（Gary Lineker）非常期待凱恩能成為下一人，甚至超越自己的進球紀錄。

凱恩目前以6球在進球榜暫居領先，比利時盧卡庫進4球最接近，另外法國格里茲曼（Antoine Griezmann）、姆巴佩（Kylian Mbappe）各進3球，也都還有機會，凱恩的進球數在近10屆中，有9屆都足以拿下金靴獎。

萊因克在1986年踢進6球奪得金靴，凱恩進球數已經追平前輩，季軍戰若再進一球，不僅為拿下金靴增添保險，更將締造英格蘭新紀錄，萊因克表示：「如果他做到，沒有人會比我更高興。」

凱恩是自1986年後，最接近萊因克紀錄的人，萊因克表示，「每屆世界盃，大家想到紀錄就會提到我，對於這點我非常自豪，不過如果凱恩能夠加入我的金靴行列，我會非常激動。」

凱恩在小組賽踢進5球，包括對巴拿馬上演單場3球的帽子戲法，進入淘汰賽他也在對哥倫比亞時踢進1顆12碼罰球，萊因克表示：「整體來說，他有一個非常棒的旅程，操刀罰球時展現了鋼鐵般的神經，也是很棒的領袖，所作所為已讓國家驕傲。」

盧卡庫僅落後2球，不過比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）對兩人的金靴之爭不感興趣，「盧卡庫已經證明自己了，對日本的比賽他有機會射門，卻把球讓給隊友，這是他在本屆世界盃最好的助攻之一，我們對其他獎項更有興趣，拿下第三名比任何獎更重要。」

凱恩盧卡庫比利時英格蘭金靴獎

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