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英格蘭皮克福德盼奪世足金手套 難忘與哥國PK大戰

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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英格蘭門將皮克福德想爭世足金球獎。 美聯社
英格蘭門將皮克福德想爭世足金球獎。 美聯社

英格蘭將在明天晚間10與比利時爭奪世足賽季軍，雖然兩隊對於無法爭冠仍是耿耿於懷，甚至不排除進行先發球員的輪換，不過本屆賽事大放異彩的英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）在今天受訪時強調，仍希望能在季軍戰上場，與法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）、比利時庫斯圖瓦（Thibaut Courtois）等人競爭世足賽金手套獎。

皮克福德在淘汰賽階段表現亮眼，成為英格蘭重返四強賽的關鍵人物，雖然在球隊不敵克羅埃西亞後無緣爭奪冠軍，但皮克福德仍是金手套獎的熱門人選。他在受訪時也直言，希望能在最後一場與比利時的比賽中繼續登場，並以成為本屆世足賽最佳守門員為目標。

「我渴望成為本屆的最佳門將，雖然我們一開始是為了奪冠而來，但現在我們還有搶下第3名的機會。」皮克福德談到明天的季軍戰與本屆賽事回顧時說：「我會永遠記得與哥倫比亞的PK大戰，那一刻我覺得自己很強大，而我們也贏下那一場比賽。另外，我也會對這一屆自已的表現還不錯留下印象。」

皮克福德與法國洛里斯、比利時庫斯圖瓦、克羅埃西亞蘇巴西奇（Danijel Subasic）是本屆世足賽金手套獎的熱門人選，雖然他強調爭奪該獎項將是他的目標，但他更開心看到全隊團結一致的表現， 「在這屆比賽中最重要的，就是我們團隊擁抱在一起的每一刻，我們享受比賽、做好自己，且整個國家都再度相信我們了。」

世足比利時英格蘭PK大戰蘇巴西奇

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