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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

英格蘭無緣世足爭冠 凱恩籲隊友不放棄夢想

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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凱恩呼籲隊友別喪氣，全力完成季軍戰。 美聯社
凱恩呼籲隊友別喪氣，全力完成季軍戰。 美聯社

雖然帶著世界盃高歌「足球回家」的夢想在昨天的4強賽中已遭到克羅埃西亞擊碎，但「三獅軍團」英格蘭在重返世足4強後，已確定至少追平28年前隊史次佳的殿軍成績，隊長凱恩（Harry Kane）今天受訪時也不忘呼籲隊友，不能因此而放棄夢想，且強調下次英格蘭再度進軍世界重大賽事的四強賽，絕不會是在相隔超過22年的情況下。

在近年國際賽事成績總是不如預期的情況下，英格蘭今年在俄羅斯世足賽闖進4強，已經是他們繼1990年的義大利世足賽以及1996年的歐洲國家盃後，相隔22年再度闖進國際重大賽事的4強賽。

隊長凱恩在今天受訪時說：「這已經讓我們相信，自己擁有在國際重大賽事中有一番作為的能力，我們現在的目標已經不再是等待下個20年再闖進4強賽，而是要開始努力實現自己的夢想。這次世足賽肯定是個開端，而不是個結束。」

凱恩強調，在今年球隊踏上俄羅斯國土前，各界都認為他們是一支缺乏經驗的年輕球隊，因此不對他們抱以期待，「但對我們來說，這已經是一段了不起的經歷，現在我們該做的就是努力提升自己的表現，這是我們欠自己的，兩年後的歐國盃，我們肯定會再次參戰。」

凱恩在今年世足賽已經有6次進球紀錄，不過在8強賽與4強賽表現卻不如預期，讓外界一度質疑他是否有傷在身，而原本一路領先的金靴獎競爭也可能出現變數，目前有機會超越他的包括英格蘭接下來季軍戰的對手比利時盧卡庫（Romelu Lukaku），他以2球差距緊追在後，而將在決賽亮相的法國姆巴佩（Kylian Mbappe）與格里茲曼（Antoine Griezmann）則還有3球差距。

對於明天晚間的季軍戰，凱恩表示雖然這不是他們最想踢的比賽，但仍會全力完成比賽：「我們每個人都想參與這最後一戰，但誰該上場就留給教練決定。」

凱恩英格蘭世足

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