席丹率隊世足奪冠神話 博格巴點名格里茲曼當主角

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-13 09:25 用LINE傳送

面對外界看好法國，中場大將博格巴不敢掉以輕心。 美聯社

法國 在1998年世界盃決賽以3：0踢倒巴西，抱回隊史唯一冠軍，席丹 （Zinedine Zidane）獨進2球成為奪冠英雄；誰會在今年決賽為法國扮演當年席丹的角色？博格巴 （Paul Pogba）給出答案，「就是格里茲曼 （Antoine Griezmann）。」

法國挺進決賽，將在15日晚間11時與克羅埃西亞一爭大力神盃，期待重溫1998年的冠軍榮光，該年法國作為東道主，在決賽遭遇強敵巴西，席丹在第27分鐘及上半場傷停補時進球，取得2：0領先，早早就將壓力丟給對手，最終成功將冠軍留在家裡，帶領法國寫下在隊史在世界盃最輝煌的一頁。

20年後的世界盃決賽舞台上，誰將攻進關鍵進球、帶領法國重返榮耀？博格巴將目光投向目前共累積3記進球的格里茲曼。

博格巴表示，「席丹是法國的傳奇角色，是足壇的指標人物，但格里茲曼也正在做一樣的事，他是能進球、能跑動、能助攻的關鍵性球員。」他也幽默指出，兩人還擁有相似的綽號，「Grizou的韻尾也和Zizou一樣。」

「所有法國人都愛格里茲曼，我們也喜歡他，他是個有趣的傢伙，在某些好的方面很瘋狂。」博格茲盛讚這位隊友，他說：「他在球場上展現了他有多麼出色，這也是為什麼我們希望他能在決賽進球，1球、2球、3球或4球，誰知道呢？」