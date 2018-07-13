英格蘭往頂尖道路上 凱恩：下個世足4強不等20年

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-13 08:59 用LINE傳送

美聯社

世界盃全程64場比賽，最心酸的一戰莫過於季軍戰，爭冠無望的兩隊還要收拾破碎的心面對最後一場比賽。昨天剛在4強以1：2不敵克羅埃西亞的英格蘭 ，今天重整旗鼓展開訓練，英格蘭教頭邵斯蓋特 （Gareth Southgate）和隊長凱恩 （Harry Kane）都在訓練前先向全隊精神喊話。

英格蘭將在季軍戰對上比利時，重演分組對決，不同的是，當時兩隊都已確保晉級門票，且在分組第2的晉級之路相對有利的情況下並無非贏不可的壓力，兩隊各自以替補陣容應戰，最終由比利時以1：0取得小組第1，收下在8強強碰巴西的考驗，最終也贏球過關。

兩隊最終都止步4強，無緣進入夢寐以求的冠軍戰，淪落季軍戰對決，邵斯蓋特在昨天輸球賽後坦言：「這是一場不是每隊都想要的比賽。」儘管如此，英格蘭在輸球隔天隨即投入訓練，邵斯蓋特先向全隊精神喊話，期許球員齊心力拚最後一場比賽。

隊長凱恩同樣肩負讓全隊重新打起精神的重任，他告訴全隊，「這次比賽已經給了我們信念，讓我們相信自己能在大比賽有所作為，現在我們的目標是不讓下個4強賽再等20幾年，我們會再一次挑戰完成夢想，這次比賽只是開始、而非結束。」

邵斯蓋特表示，「這批選手還不是頂尖球員，但他們正在通往頂尖的道路上。」談到季軍戰的調度，邵斯蓋特坦言全隊經歷昨天的敗仗後心力交瘁，「我們還要看看誰已經準備好再次出賽。」凱恩則是預告將全力搶勝，「我們想要為這趟旅程畫下一個堅強的句點，這是我們想做的。」