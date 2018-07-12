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高燒39度仍上場 拉基蒂奇：少一隻腿也要踢決賽

聯合新聞網 文／張皓勛
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拉基蒂奇發高燒仍然奮戰。 美聯社
拉基蒂奇發高燒仍然奮戰。 美聯社

「格子軍團」在延長賽以2：1戰勝英格蘭，寫下歷史紀錄，繳出1進球1助攻的佩里西奇(Perisic)與踢進決殺球的曼祖基奇(Mandzukic)被視為兩大致勝英雄。然而在隊長莫德里奇(Modric)被嚴加盯防下，分擔他穿針引線大任的拉基蒂奇(Rakitic)功不可沒，而且這場比賽他可是頂著發燒虛弱的身體上場，用生命在踢球。

賽後拉基蒂奇向媒體表示，「我昨晚發燒近39度，躺在床上全身無力，但這一切都值得了。」發著高燒的他，此戰依舊踢滿全場，並跑動了14.5公里，展現跑不死的驚人體力。奪下勝利後他不怕著涼，脫光到僅剩下內褲，將球衣球褲都丟上看台，送給支持他的球迷。

身為瑞士裔的克羅埃西亞人，拉基蒂奇從小在瑞士長大，卻因為對格子戰袍有著一份割捨不瞭的情懷，最終選擇為克羅埃西亞國家隊效力。雖在職業聯賽中他與莫德里奇分別效力巴薩與皇馬，是足壇著名的世仇，但在國家隊他們還是一起並肩作戰，成為克羅埃西亞創造奇蹟的最大要角。而他也在這場勝利後再度稱讚他的搭檔，認為莫德里奇值得拿下金球獎。

對於外界質疑他們連踢3場比賽體能會受到影響，拉基蒂奇則不以為意。他向媒體說：「就算付出少一隻腿的代價，我也要踢決賽。」究竟這股強大的意志力能否讓克羅埃西亞再寫傳奇捧起大力神盃，大家都在等著看。

世足克羅埃西亞

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