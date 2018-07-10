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比肩傳奇球星 凱恩盼為英格蘭溫冠軍夢

中央社 倫敦10日綜合外電報導
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英格蘭凱恩。 路透
英格蘭凱恩。 路透
闊別多年後，英格蘭隊這次在俄羅斯世界盃足球賽再次闖進4強，隊長凱恩也獲1966年世足奪冠傳奇球星的鼓舞，盼能再接再厲殺進冠軍戰。

法新社報導，效力英超托登罕熱刺隊的前鋒凱恩（Harry Kane），目前以6個進球暫居本屆世足射腳榜首，追平英格蘭傳奇球星李納克（Gary Lineker）於1986年世足賽的進球紀錄。英格蘭將於台北時間12日凌晨2時的4強戰，對上克羅埃西亞。

小組賽時英格蘭以6比1血洗巴拿馬，凱恩在那場比賽也成為第3位在世界盃上演帽子戲法的英格蘭球員，追上李納克與赫斯特（Geoff Hurst）的成就，赫斯特正是英格蘭1966年戰勝西德封王時的球星。

赫斯特相信這次由教頭邵斯蓋特（GarethSouthgate）領軍的英格蘭，能重溫奪冠夢；凱恩也承認，獲得像赫斯特這類英格蘭偉大球星的支持，是莫大的鼓舞。

8強戰2比0力克瑞典後，凱恩說：「能與任何1966年的英雄前輩相提並論是件不可思議的事，更是莫大鼓舞，很顯然，英格蘭已有很長一段時間無法在大型賽事獲得佳績。」

「我很榮幸能令前輩感到驕傲，我確信這能帶給他們往日回憶。我們也要寫下屬於我們的歷史，希望能再邁進一步，打進冠軍戰。」

英格蘭這次是1990年以來再次打進4強，當年英格蘭在4強賽與西德1比1戰平，但在PK大戰裡敗陣。現年24歲的凱恩表示，現在隊上很多人，當年甚至都還沒出生。

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