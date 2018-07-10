一年前不識姆巴佩 比利時大將：他已是球星

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-10 12:14 用LINE傳送

姆巴佩年僅19歲。 美聯社 世足 賽4強賽將在明天凌晨點燃戰火，首場比賽將由「高盧雄雞」法國 出戰「歐洲紅魔」比利時 ，其中在本屆賽事表現亮眼的法國隊19歲小將姆巴佩 （Kylian Mbappe），被認為將是法國擊垮比利時的最重要進攻武器，而比利時主將德布勞內（Kevin De Bruyne）卻表示，一年前自己還不知道姆巴佩是誰，但現在他已經是獨當一面的球星。

即使8強賽的「假摔」事件一度讓姆巴佩飽受批評，不過仍難掩蓋他在本屆賽事至今已經3度進球的好表現，對於這名近年才嶄露頭角的法國超新星，比利時大將德布勞內在今天受訪時也表示不敢掉以輕心。

效力英超曼城的德布勞內透露，曾在2017年的歐冠賽上與姆巴佩所屬的法甲摩納哥交手，不過當時並不認識才18歲的小將， 「他僅踢過大約10幾場比賽的球員，說實話，我並不是很清楚他究竟是誰。」

不過在那一年的歐冠淘汰賽階段姆巴佩大放異彩，一度演出6戰進6球的好表現，打響了個人名號，而今年世足賽姆巴佩更是讓全世界球迷見識到他的潛力與破壞力，德布勞內也直言，姆巴佩已經是獨當一面的球星， 「他為法國隊踢了不少比賽，也經過了歐冠的洗禮，現在的他已經完全不同了，他會是足壇未來15年的明星，經過這個賽季，他的表現肯定會再提高。」

德布勞內也不諱言的表示，在接下來的4強戰中，比利時勢必要嚴加看防姆巴佩， 「他對我們來說非常的有威脅性，但我們會用團隊防守全力阻止他。」