摯友逝世自責10年 克國門將化悲憤為力量

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-10 11:01 用LINE傳送

克國門將蘇巴西奇，內裡穿著過世好友肖像T恤。 路透 克羅埃西亞門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）在16強淘汰賽對丹麥賽後秀出印著過世摯友照片背心，摯友逝世至今10年，蘇巴西奇坦言依舊很自責，表示即便收到FIFA警告，仍舊會繼續穿著T恤，直到生涯告終。

蘇巴西奇在淘汰賽連兩戰成為奪勝英雄，兩場PK賽擋下4球更是本屆之最，不過談起摯友的球場意外過世，一度在記者會上潸然淚下。他在2008年效力扎達爾球隊時，開賽沒幾分鐘在門前解圍，要傳球給隊友兼好友蘇克提奇（Hrvoje Custic）時力道過大，蘇克提奇跑動中與對手卡位失去重心，一頭撞上場邊的水泥牆，當時年僅24歲。

即便當時緊急送醫開刀，蘇克提奇術後仍舊陷入高燒昏迷，6天後醫生判定腦死。蘇巴西奇至今仍自責，「當下我問自己，為什麼傳了那球，如果我不傳球給他，他現在還活著。」

憾事發生後，蘇巴西奇曾遠赴美國試圖逃離一切，但失眠、時差折磨著他，「每當我在黑夜中醒來，意外發生場景仍歷歷在目，我不斷問我自己為什麼選擇傳球給他，而不是送到中間。」

「如果我做了其他選擇，或許他就不會受傷。」10年過去，蘇巴西奇自責的說，「為何命運允許這樣的悲劇發生？至此之後，我決定每場比賽穿上他的T恤，直到我生涯告終。」

由於蘇巴西奇此舉觸犯FIFA的「球員不得展示含有任何標語及相片的內衣」，並且在丹麥一役賽後提出警告，33歲門將不為所動，「我在每個球隊、聯賽都穿，在俄羅斯也不會例外。」