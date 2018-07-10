從業餘到固守英格蘭國門 皮克福德脫胎換骨的洗禮

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-10 11:00 用LINE傳送

皮克福德。 美聯社 俄羅斯世足 賽進入最後4強階段，其中「三獅軍團」英格蘭 在8強賽出戰瑞典，寫下球隊本屆賽事首場0失分，24歲門將皮克福德（Jordan Pickford）更成為英格蘭史上最年輕的世足賽「完封」守門員，讓一度因為身材不被看好而飽受質疑的他，用實力向外界證明自身價值。

身高185公分的皮克福德，雖然在今年世足賽各國門將間不算突出，也不是撲救次數最多的一人，但他在16強賽出戰哥倫比亞的PK大戰硬是撲下關鍵球，幫助英格蘭逆轉晉級到8強賽；又在8強出戰瑞典的比賽下半場帶傷數度撲救解危，成為淘汰賽階段最活躍的門將。

不過攤開皮克福德的足球資歷，這僅是他代表國家隊出賽的第8場比賽、第1屆的世足賽，即使在職業賽場上，他也僅不過是一名英超的「2年級生」，並不能稱得上是戰功顯赫的世界級門將。

皮克福德在2012年前還是在英格蘭業餘聯賽打滾的門將，並在2014年站上英格蘭甲級聯賽，去年則是獲得英超球隊艾佛頓的青睞，一圓登上英超聯賽的夢想，不過那些年在次級聯賽的經驗，也成為將皮克福德推向世界級門將的養分， 「我一直都不認為技不如人，我在那些聯賽中獲得很多經驗，那些比賽與英超並沒有太多的差別，有時候小比賽反而更能考驗球員。」

對於今年世足賽小組賽時間，一度遭到比利時門將庫斯圖瓦（Thibaut Courtois）批評身材太過矮小，皮克福德透露，這些謾罵的聲音在他的足球生涯中並不曾少過，但他總是告訴自己， 「只要能堅持，就會更強大」的道理。

回憶起2013年時在英格蘭足球議會北部聯賽的比賽時，皮克福德說：「當時對手來了500名的球迷，他們對我說的每一句話我都聽得很清楚，不過也因為那些話讓我從一個男孩變成男人；其中一個老人在我喝水時對我大喊『你的爺爺就埋在這塊草坪下』，不過我轉身向他豎起大拇指，並告訴他我沒有問題。」

英格蘭世足賽唯一的奪冠是在1966年，皮克福德還未出世，對於今年球隊被看好有機會再一次登頂，他說：「我就是自己的球迷，比賽結束後我會在球場上唱歌，相信在看球的球迷都能感受到我們的激情，我們會繼續努力，讓球迷繼續享受勝利的喜悅。」