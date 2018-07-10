媒體爆料 德國、巴西內馬爾均因沈迷電玩而遭淘汰

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-10 09:39 用LINE傳送

內馬爾。 美聯社 2018俄羅斯世足 賽今年爆冷連連，包括衛冕軍德國 、巴西都未能挺進最後的4強賽，讓各界都在議論這些昔日強權間出了什麼問題； 近日歐洲媒體爆料指出，德國在今年世足賽期間就曾因為在飯店沉迷於電玩遊戲，遭到球隊高層要求飯店中斷網路訊號，被認為是影響德國表現的原因之一。

德國在今年世足小組賽帶著1勝2敗的成績止步，無緣打破「衛冕軍魔咒」，雖然賽後不少人將矛頭指向總教練勒夫（Joachim Low）的球員挑選與臨場調度上；但今天也有歐洲媒體指出，球員的表現不佳與沉迷於電玩遊戲有所關聯。

根據德國媒體「圖片報」報導，德國隊球員在今年世足賽期間沉迷於電玩遊戲之中，其中包括熬夜玩足球遊戲「FIFA18」，導致影響到隔天的練習與備戰，讓德國隊領隊要求飯店切斷網路，希望球員將心思拉回到比賽場上。領隊比爾霍夫（Oliver Bierhoff）日前受訪時也曾表示，認為有部分球員太忙著做自己的事情，而忽略了整個團隊。

除了德國隊外，今年世足賽場上表現飽受爭議的巴西主將內馬爾 （Neymar）也在比賽期間遭到網友爆料，與其他隊友組隊玩網路射擊遊戲，而在小組賽中敗給日本隊的哥倫比亞，也有球員被拍下在玩馬力歐賽車打發時間的照片，讓網友開玩笑的表示，日本遊戲商任天堂在這場比賽起了關鍵作用。

事實上，在全球體育圈中熱愛電玩的知名運動員不在少數，其中如「豪小子」林書豪就是「DOTA2」的愛好者，而塞爾蒂克球星海瓦德（Gordon Hayward）更因為參加了星海爭霸的職業賽，被網友冠上「星海哥」的封號。