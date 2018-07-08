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帶傷演出隊史最年輕「完封」 英格蘭門將：我是男人

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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英格蘭門將皮克福德撲救險球。美聯社
英格蘭門將皮克福德撲救險球。美聯社
英格蘭以2：0擊退瑞典，睽違28年再闖世界盃4強，此役功臣除了各頂進一顆頭球的麥奎爾（Harry Maguire）和阿里（Dele Alli）之外，守門員皮克福德（Jordan Pickford）再次大放異彩，下半場瑞典搶攻時數度撲救解危，終場力保大門不失，24歲的他成為隊史最年輕在世界盃達成「完封」的門將。

皮克福德在下半場成功擋下來自瑞典的3次射正，為英格蘭守下本屆第一場對手0進球的比賽，賽後也獲選為單場最佳球員，但其實他是帶傷上陣，手套下的左手纏著厚厚的繃帶，「這是我自己犯蠢弄傷的，我跌倒撞傷了膝蓋和拇指，但我是個男人不是隻老鼠，我沒事，也會繼續好好活著，一根指頭而已。」

皮克福德表示會把這個奬座放在家裡的壁爐上展示，認為這2場淘汰賽的勝利截然不同，「我們可不想每場都踢到PK，我的工作是幫助球隊完成撲救，上一場對哥倫比亞贏下PK賽，現在又打敗瑞典這樣難纏的對手，代表我們心理層面很堅強，而且很團結。」

從世界盃前被懷疑能否勝任，到現在成為英格蘭國家隊近代最佳門將，皮克福德透露背後如何辛苦訓練，「機會是給準備好的人，我們每天辛苦訓練，才讓場上的表現看起來簡單，我們每周練習600次撲救，可能只為了今天的某一刻。」

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