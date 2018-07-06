世足賽紓壓 英格蘭教頭邵斯蓋特怪招多

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-06 11:33 用LINE傳送

英格蘭主帥邵斯蓋特採用許多奇招幫球員紓壓。 美聯社

英格蘭 隊打進世界盃八強，已超越前兩屆成績，面對英國這群熱情足球迷，為了不讓球員在出征世界盃時有太多壓力，主帥邵斯蓋特 （Gareth Southgate）採用許多奇招，包括跟獨角獸一起游泳、不踢足球改玩卡巴迪，希望轉移注意力，讓他們能正常發揮。

游泳能夠幫助球員在賽後恢復，不過泳池中可以看到英格蘭球員騎著獨角獸泳圈競賽，為平凡的訓練增添一些趣味色彩，這套獨角獸競賽早在霍吉森（Roy Hodgson）執教時期就已採用，不過這支年輕球隊首次在IG上公布照片。

游泳能夠幫助球員在賽後恢復，泳池中可以看到英格蘭隊球員騎著獨角獸泳圈競賽。圖／取自英格蘭官方Instagram

起源於印度的卡巴迪（Kabaddi）也成為英格蘭訓練的一環，邵斯蓋特引進這項運動幫助凝聚團隊士氣，球員一開始感到困惑，但投入之後常常彼此開玩笑，活化球隊氣氛；卡巴迪規則類似老鷹抓小雞，一名攻擊者靠觸摸到防守方得分，同時也要避免被抓到。

以凱恩 （Harry Kane）為首的一群球員，去年曾被送進海軍學校，接受5英哩（約8公里）的行軍操練，在擊敗哥倫比亞後，邵斯蓋特特別感謝海軍訓練帶來的幫助，「這讓我們隊員更了解代表國家的重要性，對失敗更加認真。」

起源於印度的卡巴迪（Kabaddi）也成為英格蘭訓練的一環，活化球隊氣氛。圖／取自英格蘭官方Instagram

英格蘭這次有著心理醫生葛蘭許（ Pippa Grange）隨隊，幫助球員打開心房、面對恐懼，也幫忙球員想像罰球情境，才能面對壓力，邵斯蓋特過去在罰球吃到苦頭，他表示：「那是在壓力下維持表現的考驗，有許多事情可以幫助你面對。」