世足烏法大戰情感糾結 葛里茲曼曾要過卡巴尼球衣

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-06 10:22 用LINE傳送

法國前鋒葛里茲曼和烏拉圭不少球員有好交情。 美聯社

相較於其他8強賽對戰組合賽前氣氛已是劍拔弩張，將在今天晚間對決的烏拉圭 與法國 卻呈現一片祥和之氣，不僅烏拉圭總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）在賽前記者會上，感謝了法國過去總是不時伸出友誼之手，法國前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann）更透露，因為對於南美及烏拉圭球風的喜愛，曾透過隊友向卡巴尼 （Edinson Cavani）要過球衣。

雖然這場僅是烏拉圭與法國在世足賽史上的第4次交鋒，但兩國在過去幾年來頻繁的在國際賽事或友誼賽中交手，烏拉圭總教練塔巴雷茲說：「烏拉圭隊史的第一座獎盃，就是在1924年的法國奧運會所拿下，一直以來，法國總是很願意與我們踢友誼賽，而很多國家並不是很願意這樣做，我們對此心懷感激，今天將要交鋒的是兩個對手，絕不是兩個敵人。」

曾自稱是「半個烏拉圭人」的法國前鋒葛里茲曼，近日在接受國外媒體專訪時，更是不諱言的表達對於南美熱血球風的喜愛，並透露曾透過西甲馬德里競技隊友、烏拉圭隊長高汀（Diego Godin），向卡巴尼索取過個人球衣， 「我在烏拉圭有很多的朋友，所以我曾拜託他們幫我要一件卡巴尼的球衣，最終我也拿到手了。」

「我喜歡那種全心投入進攻或是防守的球隊，就像是蘇亞雷斯（Luis Suarez）或是卡巴尼這樣，他們總在球隊把球丟進球場後，就積極的干擾對方控球，試圖取回球權。」葛里茲曼在談到個人對於烏拉圭的情懷時說：「我有著相同的熱血，有時候我會因為一個動作和裁判爭論，有時候我會因為被對手犯規而去反抗，這都是受到南美足球對我的影響。」