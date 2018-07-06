烏拉圭卡巴尼傷勢保密到家 法國隊長籲做好準備

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-06 09:43 用LINE傳送

烏拉圭前鋒卡巴尼能否出賽仍是個謎。 美聯社

烏拉圭 與法國 將在今天晚間10點的八強賽中正面交鋒，其中烏拉圭射手卡巴尼 （Edinson Cavani）是否出賽仍成為賽前最大焦點，不過在烏拉圭總教練塔巴雷茲（Oscar Tabarez）堅決不透露卡巴尼任何傷情的情況下，法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）強調，球隊將會做好面對這名世界頂尖前鋒的準備。

雖然在今天傳出卡巴尼已經回到球場恢復訓練的消息，不過烏拉圭總教練塔巴雷茲在賽前記者會上仍表示，將不會透露任何關於卡巴尼的傷勢問題， 「他是我們的關鍵球員，且這次比賽狀態正在巔峰，在他受傷後不久就馬上恢復訓練，且受到很好的照料，但我不會再透露更多關於我們的陣型。」

在無法確定卡巴尼是否出賽的情況下，法國隊長洛里斯則是呼籲隊友必須做好應對的準備， 「我們會做好卡巴尼將上場的準備，不管結果如何，賽前90分鐘我們就會知道。卡瓦尼是這個世界上最棒的球員之一，加上他又在法國踢球，所以我們都很了解他，他有很高質量的攻擊特質，但這也不代表著斯圖亞尼（Christian Stuani）或是羅德里奎茲（Cristian Rodriguez）就無法幫上球隊。」

根據國外媒體報導，在卡巴尼狀態仍未確定的情況下，烏拉圭可能由斯圖亞尼頂下與蘇亞雷斯 （Luis Suarez）搭檔的工作，抑或是讓羅德里奎茲出賽加強防守，來面對破壞力驚人的法國前鋒群。