世足英哥大戰判決惹議 馬拉度納：哥國被裁判偷竊

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-05 10:21 用LINE傳送

哥倫比亞質疑裁判偏袒英格蘭心有不甘，連馬拉度納也相挺聲援。 美聯社

英格蘭 與哥倫比亞 在昨天的16強賽中，全場共收到8張黃牌，其中6張判給了哥倫比亞球員，讓該隊總教練與球員在賽後都氣憤難耐的抱怨裁判尺度與偏袒英格蘭；而阿根廷傳奇球星馬拉度納 （Diego Maradona）也出面為哥倫比亞抱不平，認為該隊在比賽中被裁判偷竊了。

哥倫比亞在16強賽與英格蘭交鋒，雙方從上半場就肢體衝突不斷，且在下半場第52到69分鐘的短短18分鐘間，裁判就送出了6張黃牌，其中4張給了哥倫比亞的球員。

裁判頻頻給牌雖被認為是希望遏止雙方愈演愈烈的肢體衝突，但賽後哥倫比亞總教練佩克曼（Jose Pekerman）和前鋒法爾考（Radamel Falcao）一致認為，裁判在判決上有偏袒英格蘭的疑慮，讓他們無法以正常節奏進行比賽。

而阿根廷傳奇球星馬拉度納也挺身為哥倫比亞打抱不平，認為裁判在本場比賽中偷竊了哥倫比亞， 「我必須向哥倫比亞人民道歉，他們必須要清楚知道球員不該被指責，該被批評的是做出這些判決的人，像他這樣的人不應該再負責如此的大比賽。」

馬拉度納強調，國際足總應該要出面徹底解決裁判的問題，「比賽中哥倫比亞球員要求看VAR 遭到拒絕，而英格蘭球員兩次把對手推倒在地，但他卻沒有警告他們。」