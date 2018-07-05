內馬爾世足狂摔被酸演技派 羅納度：他要保護自己

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-05 09:04 用LINE傳送

內馬爾（Neymar）誇張的假摔動作被外界批為「演技派」。 美聯社

內馬爾（Neymar）誇張的假摔動作被外界批為「演技派」，巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）跳出來為他辯護，作為本屆世界盃被犯規最多次的球員，內馬爾要懂得保護自己。

巴西在16強賽以2：0擊敗墨西哥晉級，不過下半場內馬爾腳踝遭墨西哥後衛踩到，立刻在地上抱著腳哀號，還不斷滾動，墨西哥教頭奧索里奧（Juan Carlos Osorio）賽後直批「演太多」，阿根廷球星馬拉度納（Diego Maradona）也說：「假摔是領黃牌的行為。」

「外星人」羅納度跳出來挺自家人，「足球有很多看法，不過我反對那些批評內馬爾演技的意見，他很聰明，知道如何保護自己不被絆倒，我不認為裁判對他有足夠的保護。」

小組賽加上16強共4場比賽，內馬爾被犯規23次，是所有球員中最多，第二名的梅西（Lionel Messi）也才15次，差距不小，就數據上來看，內馬爾確實成為對方防守時特別「招待」的對象。

羅納度表示：「如果大家一直對我犯規，我會覺得不公平，那些批評是沒有道理的，電視節目也好，報紙也好，只是想要東西填補那些報導的空擋。」

曼聯教頭穆里尼奥（Jose Mourinho）認為假摔已在世界盃形成風氣，「大家都在講內馬爾，如果只有內馬爾還好，但現在每隊都在假摔，一堆人都在演戲，把壓力丟給裁判，對我來說這是很負面的情況。」